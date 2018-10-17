В керченском колледже в результате теракта погибло 13 человек и пострадало ещё 50 - один подозреваемый мёртв, второго ищут спецслужбы

В среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, в керченском металлургическом техникуме прогремел взрыв

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

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14:52 Как сообщают в телеграмм-канале 112, подозреваемого в совершении теракта нашли застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Сообщается, что личность погибшего установлена — это Владислав Р. 2000 года рождения.

14:40 В следственном комитете сообщили, что взрывное устройство, сработавшее в колледже, было начинено металлическими предметами. Также на данный момент известно о 13 погибших.

14:32 В Telegram новостного канала Mash опубликовали фотографию террориста.

«Этого человека в Керчи сейчас ищут все», - прокомментировали фото на канале.

Парень на фотографии стоит на лестнице и держит предмет, похожий на оружие. Позднее они опубликовали фото ещё одного подозреваемого.

«Вторая фотография стрелка, устроившего теракт в Керчи. Сделана на территории колледжа перед нападением. В здание политеха он зашел в одной одежде, там - переоделся», - говорится в сообщении.

14:23 В Росгвардии назвали произошедшее терактом.

-Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта, - сообщил первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов ТАСС.

В следственном комитете завели уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже по статье теракт.

14:10 Как рассказала RT вахтёр керченского колледжа Наталья Паникоровская, выстрелы были похожи на автоматные - очередью.

- Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть, - рассказала вахтёр.



В то же время, по словам ученика техникума, после взрыва из туалетов выбежали вооруженные автоматами люди, чьи лица были закрыты масками, и открыли стрельбу по ученикам и преподавателям. - Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакет, — рассказал он. Также ученик отметил, что спасаясь люди выпрыгивали из окон.

14:08 Керчь.ФМ сообщает, что к колледжу подъехали несколько БТРов и военные с автоматами.

14:02 По словам директора техникума, в момент взрыва её не было в здании, так как она уехала по делам.

- Ворвались и ровно через 5-10 минут после моего отъезда взорвали холл, бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Настоящий теракт. Как положено, как в Беслане, - рассказала она.

14:00 В телеграмм-канале «Говорит Москва» сообщают, что по словам очевидцев, на 1 этаже был взрыв, а на 2 - стрельба. По их словам, «тех, кто были на лестнице, просто расстреливали».

13:47 Телеграмм-канал Mash сообщает, что по линии экстренных служб проходит информация, что в керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, а затем - взрыв.

13:42 В эфир радио «Комсомольская правда» позвонил студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым и рассказал о напавшем: «Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился».

Также Гаврилов сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери. В то же время в местных пабликах сообщается без указания на источник, что полиция объявила в розыск мужчину 20-25 лет.

13:40 По информации Медузы, в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство и сейчас предпринимаются мероприятия «для предотвращения повторных взрывов».

13:15 Как пишет Керчь.ФМ, по информации очевидцев, в техникуме произошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

Также местным жителям сказали забрать из детских садов и школ района Войкова детей.

12:40 РИА Новости со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.

12:17 В результате взрыва пострадало много людей, их грузят в автомобили скорой помощи.

«4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», - пишет издание.

По словам местных жителей, что-то произошло в столовой техникума и там находятся люди с автоматами.

Сообщается, что автомобилей скорой помощи для эвакуации пострадавших не хватает и для транспортировки людей привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.

Также не хватает носилок и людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Представители оккупационных властей опрашивают очевидцев происшествия и все кого-то описывают.