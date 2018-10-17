«Skoda» Николаевской мэрии попала в ДТП на одесской трассе

Ночью со вторника на среду, 17 октября, на Николаевщине произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля, в результате которого водитель получил травмы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Автомобиль «Skoda» ехал по трассе «Одесса-Николаев». Недалеко от села Красное водитель съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительной информации, мужчина получил ушиби, помощь медики ему оказали на месте.

По словам самого водителя, его подрезала другая машина, вследствие чего произошла авария. Сотрудники патрульной полиции на транспортном средстве признаков контактирования с другой машиной не обнаружили.

В то же время, по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, в ДТП попал автомобиль, который принадлежит автопарку Николаевского городского совета. Водитель отвозил на одесский железнодорожный вокзал делегацию Николаевского горсовета, которая направлялась во Львов, и на обратном пути попал в ДТП.

Сам водитель на данный момент находится в БСМП с ушибом грудной клетки.

Фото: 0512.com.ua

Напомним, что ранее в Николаеве депутат горсовета припарковала автомобиль на месте для людей с инвалидностью – ей выписали штраф.