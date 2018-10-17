Генпрокуратура открыла уголовное производство в связи с терактом в Керчи, – Президент

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность расследования трагедии, которая случилась в среду в оккупированном Крыму, где в керченском колледже убили 19 студентов.

Об этом он заявил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело», - сказал Порошенко.

Он отметил, что в поле зрения расследования «личности потенциального убийцы и ужасные последствия его действий».

Президент подчеркнул, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым – это украинская территория и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.

«Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило – это трагедия», – подчеркнул Порошенко.

Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 людей.