В Польше пьяный украинец устроил смертельное ДТП – погибла студентка из Украины

В среду, 17 октября, 20-летний украинец в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в польском городе Лодзь.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Гражданин Украины, который находился за рулем «Hyundai Coupe», около 4 утра потерял контроль над автомобилем, в результате чего въехал в три дома на улицах Нарутовича и Польской военной организации. В момент ДТП мужчина также повредил две припаркованные машины.

21-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм погибла. Сам водитель с травмами головы и ног был доставлен в больницу. Как показала экспертиза, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения - около двух помиле алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении.

В полиции факт ДТП подтвердили, однако ничего не сообщили о национальности водителя автомобиля.

После выписки из больницы на украинца ожидает обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом. Наказание по этому обвинению может достичь 12 лет тюрьмы.

Польское радио ZET сообщает, что жертвой ДТП стала 21-летняя гражданка Украины, которая находилась в стране по программе польского Национального агентства академических обменов. В этом году она начала учебу в области журналистики и социальной коммуникации.

Напомним, ранее в Польше украинец со «смертельной» дозой алкоголя в крови спровоцировал ДТП.