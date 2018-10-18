В Пентагоне назвали имя американского пилота, погибшего в результате крушения самолета СУ-27 на Виннитчине

В Пентагоне сообщили имя пилота ВВС США, который погиб в Украине, 16 октября, при крушении самолета Су-27 на совместных учениях «Чистое небо-2018».

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент NBC в Пентагоне Ханс Николс. Он же разместил и фото погибшего американского летчика.

В катастрофе Су-27 под Винницей оборвалась жизнь подполковника Сэта Неринга (позывной «Джетро»). Сэт Неринг служил пилотом в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Вместе с американцем в катастрофе погиб и украинский пилот полковник Иван Петренко, заместитель командира воздушного командования «Восток» по авиации - начальник авиации.

Напомним, что в понедельник, 16 октября, во время международных совместных учений «Чистое небо – 2018» в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, из 831-й бригады тактической авиации, дислоцированной под Миргородом. Катастрофа произошла около 17.00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.