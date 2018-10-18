«Мэр должен сам созреть для этого», – Гранатуров заявил, что большинство в горсовете недовольны Казаковой, и ее нужно заменить

Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров считает, что городской голова Александр Сенкевич должен сам инициировать отставку секретаря горсовета Татьяну Казакову с занимаемой должности.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Юрий Гранатуров отметил, что, по его мнению, Казакова не справляется со своими обязанностями, поскольку не имеет достаточного опыта и политического веса.

— Я очень уважаю Татьяну Викторовну Казакову, я ей симпатизирую, я к ней хорошо отношусь, но, к сожалению, в этих условиях, в этой структуре городского совета, она такую функцию в полном объеме выполнять не может, у нее не получается, у нее нет достаточного опыта, достаточного веса политического, возможно еще чего-либо. Поэтому надо думать о том, как сделать. Пропетлять и протянуть до конца созыва не получится, - сказал Гранатуров.

Однако, по словам депутата, несмотря на то, что большинство в депутатском корпусе придерживается его же мнения, инициатива об увольнении Казаковой должна поступить от городского головы Александра Сенкевича, который должен «сам это понять».

— Не надо ставить никаких вопросов от фракций. Я уверен в том, что все коллеги, которые сейчас находятся в сложной ситуации, меня в этом поддержат и разделяют мою мысль, мы общаемся со многими из них. Не надо ставить вопросы, не надо устраивать каких-то бунтов и революций. Городской голова должен сам созреть для этого, он должен понять это, в первую очередь, сам. Иначе ему любой будет не мил и в каждом он будет видеть врага, - заявил Гранатуров.

На вопрос о том, как именно мэр должен снять Казакову с должности, политик отметил, что Сенкевичу сначала нужно определиться с кандидатурой, а потом определиться с позитивными и негативными сторонами такой «политической рокировки», а также посоветоваться с лидерами фракций в горсовете. Гранатуров подчеркнул, что снятие Казаковой с должности – это «острейшая необходимость».

— Так, как это делали мы в свое время. Так, как это, в принципе, делают все. Он должен найти ту кандидатуру, которая будет его устраивать. Он должен понимать, сколько плюсов и сколько минусов даст ему такая вот политическая рокировка, он должен после этого пообщаться с лидерами фракций и, в свою очередь, самое главное ощутить – то, что это есть острая необходимость для всех. Острейшая, -подчеркнул Гранатуров.

Также Юрий Гранатуров добавил, что вопрос об отстранении Татьяны Казаковой обсуждался в ходе презентации концепции сквера имени Владимира Коренюгина, который с 2006 до 2013 года был секретарем горсовета, а с 2013 года исполнял обязанности городского головы.

— Недавно мы открывали сквер Владимира Ивановича Коренюгина. Вот об этом, как раз, говорили очень много и очень долго. И, в первую очередь, отмечали, чем запомнился нам Владимир Иванович – он умел находить общий язык с очень многими, со всеми. В силу своего профессионализма, в силу своего большого опыта. И, в силу того, что, несмотря на то, что он был совершенно от другой политической силы, и Владимир Чайка очень часто конфликтовал с одной из самых крупных фракций, но находились моменты взаимного уважения, взаимного опыта... – рассказал Юрий Гранатуров.

Стоит отметить, что на мероприятии, которое упомянул Юрий Гранатуров, среди депутатов и секретаря горсовета, лидеров фракций и самого мэра также присутствовал бывший председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов, который впервые за долгое время появился на подобном публичном мероприятии.

Напомним, что 5 октября, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова подписала проголосованное 5 октября решение Николаевского городского совета о досрочном прекращении полномочий мэра Николаева Александра Сенкевича. Однако 16 марта судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.