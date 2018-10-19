«Положенец» Науменко назвал фальсификацией запись его разговора с экс-начальником СИЗО Николаева Цыбулей

Николаевский «положенец» Игорь Науменко, известный как «Наум», назвал фальсификацией записи якобы его разговоров с бывшим начальником следственного изолятора Романом Цыбулей.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, в СМИ были опубликованы фрагменты записи разговоров «положенеца» Игоря Науменко и бывшего начальника Николаевского СИЗО Романа Цыбули, которого задержали на взятке. В одном из фрагментов беседы Игорь Науменко упомянул, что отошел бы от дел в Николаеве, но некому «передать город».

– Это вообще фальсификация. Вы же видели, слышали, что там восемь файлов. Вот я сейчас говорю с вами, а мне этот разговор сделают, что я разговаривал со своим адвокатом или еще что-то. Это все провокация. Мало того, даже больше я знаю, чем вы на самом деле. Но я буду молчать, потому что на самом деле это… Почему вы именно 18 сентября это выложили? Потому что 19-го была мера пресечения. Это специально спровоцировать перед мерой пресечения. И выставляли пять раз до 24-го, пока у меня заканчивался арест. Кто-то же специально это делал? – сказал Науменко.

– Почему-то вчера пришла бумага вам, что к вам есть вопросы к сайту «Преступности.НЕТ». А не задете вопрос, что именно сегодня у меня суд? Опять это случайность? Я не верю в случайности, поверьте мне, я уже взрослый человек. И вот все эти ваши подноготные… Я разговаривал с одним человеком, а почему-то получается, что я разговаривал с другим. Почему? – добавил Игорь Науменко.

Далее он отказался рассказывать какие-то подробности по этой теме, но отметил, что готов прокомментировать больше после окончания суда.

Напомним, что 3 июля 2017 года в Николаеве задержали так называемого «положенца» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.

Также напомним, что в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд.