На Николаевщине спасатели помогли медикам транспортировать больную женщину с лишним весом

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В городе Баштанка Николаевской области спасатели помогли медикам транспортировать больную женщину в карету скорой помощи.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В среду, 17 октября, в 14:45 медики попросили спасателей помочь им с транспортировкой больной женщины с избыточным весом из квартиры на втором этаже по улице Берегового. 

Работники прибывшего дежурного отделения 7 Государственной пожарно-спасательной части перенесли 34-летнюю женщину  в карету скорой медицинской помощи. В дальнейшем её госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, что ранее николаевские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера с инвалидностью.

Людмила Жерновская

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