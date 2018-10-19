На Николаевщине спасатели помогли медикам транспортировать больную женщину с лишним весом

В городе Баштанка Николаевской области спасатели помогли медикам транспортировать больную женщину в карету скорой помощи.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В среду, 17 октября, в 14:45 медики попросили спасателей помочь им с транспортировкой больной женщины с избыточным весом из квартиры на втором этаже по улице Берегового.

Работники прибывшего дежурного отделения 7 Государственной пожарно-спасательной части перенесли 34-летнюю женщину в карету скорой медицинской помощи. В дальнейшем её госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, что ранее николаевские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера с инвалидностью.