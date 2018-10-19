В Николаеве мужчину за получение процентов от вывода денег с электронных кошельков оштрафовали на ₴51 тысячу

В Николаеве суд наказал 51 тысячей гривен штрафа мужчину, который предоставлял услугу по выводу или вводу денег с электронных кошельков в наличку и брал за это с клиентов процент от сделки.

Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева.

В феврале 2016 года мужчина разместил на ряде сайтов объявления об услуге на вывод денег с популярных электронных кошельков и указал свои контакты. Следствие установило три таких факта, когда в офис обвиняемого после договоренности приходили граждане и платили за услуги ввода или вывода средств.

За свою работу обвиняемый получал от 2 до 5 процентов от суммы сделки. Стоимость зависела от суммы и валюты.

Такие действия без лицензии Нацбанка квалифицировали по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины («Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления»).

Обвиняемый заключил с прокурором договор о признании виновности, согласно которому безоговорочно признал свою вину и выявленные факты и стороны сошлись на наказании в виде штрафа в три тысячи необлагаемых доходов граждан (51 тысяча гривен).

В итоге суд утвердил эту сделку, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и наказал оговоренной суммой штрафа.

Напомним, что на киевском рынке за пучок петрушки и килограмм помидоров теперь можно рассчитаться криптовалютой.