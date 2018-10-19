Ночью в Первомайске загорелся жилой дом

В Николаевской области в городе Первомайск в среду, 17 октября, горел жилой дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:25 на пункт связи 23 Государственной пожарно-спасательной части от хозяев поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Степана Разина.

Прибывшие два пожарно-спасательных отделения подразделения установили, что пожар возник в хозяйственной постройке и впоследствии распространилась на деревянное перекрытие жилого дома.

Пожарным удалось не допустить переброски огня в жилое помещение и в 12:55 пожар общей площадью 78 квадратных метров локализовали, а в 13:40 - ликвидировали его. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при готовке.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Напомним, что ночью в Николаеве сожгли «Lexus» – спасатели ликвидировали пожар.