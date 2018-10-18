В Николаеве полиция задержала мужчину, который ножом ранил собутыльника во время ссоры

Ночью в среду, 17 октября, в Корабельном районе Николаева мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу во время ссоры.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В Корабельный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 44-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что в тот вечер пострадавший в собственном доме, который расположен по улице Олега Ольжича, распивал спиртные напитки со своим товарищем. Около полуночи из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов хозяину дома.

«Поняв, что натворил, преступник оставил своего товарища и скрылся. Раненый мужчина сам вызвал врачей, которые и сообщили в полицию», – говорится в сообщении.

В течение нескольких часов полицейские Корабельного отдела полиции установили местонахождение и задержали 32-летнего ранее судимого злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Орудие преступления – нож – изъят и направлен на экспертное исследование. По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд.