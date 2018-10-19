В николаевском управлении СБУ провели заседание координационной группы Антитеррористического центра

Во вторник, 16 октября, координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Николаевской области провела внеочередное заседание по проблематике противодействия угрозам диверсионного и террористического характера.

Об этом сообщает пресс-центр управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

В совещании приняли участие руководители региональных органов СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, областной прокуратуры, начальники баз хранения и складов вооружения Вооруженных сил Украины, представители других субъектов борьбы с терроризмом, областных органов исполнительной власти.

Во время встречи силовики обсудили вопросы усиления алгоритмов совместных действий в отношении защиты военных складов, арсеналов вооружений, а также средств поражений.

Участники заседания также определили превентивные меры по организации и координации контрдиверсионного противодействия на военных объектах, уязвимых в террористическом отношении, и согласовали необходимость систематического обмена информацией по указанной проблематике.