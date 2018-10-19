В здании редакции телеканала NewsOne вспыхнул сильный пожар – в прямом эфире сообщили, что это учения

Сегодня, 19 октября, на телеканале NewsOne вспыхнул сильный пожар. Идет массовая эвакуация сотрудников канала, но при этом эфир не прекращается.

О пожаре сообщили в прямом эфире канала.

Позже телеведущий сообщил, что это были учения.

— Сработала дым-машина, сработала сигнализация, был громкоговоритель, но все нормально - нас не поджигают, шины тоже не горят, все ок, пока что, - сообщил телеведущий в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить обращение к СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

«За» проект постановления проголосовали 57 народных депутатов, а для отмены решения нужно не менее 226 голосов.

Автор проекта постановления, нардеп от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич призвал поставить на голосование постановление № 9157, с помощью которого депутаты призвали СНБО ввести санкции против телеканалов, так как есть видео в подтверждение кнопкодавства во время принятия решения.

Также отметим, 4 октября Верховная Рада призвала СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, в частности отменить лицензии и запретить пользоваться украинским радиочастотным ресурсом. После этого представители "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления № 9157-П об отмене соответствующего решения парламента.

Напомним, два года назад в Киеве на улице Щусева, 26 под зданием телеканала "Интер" неизвестные подожгли шины, в результате пожара движение транспорта в направлении от станции метро "Сырецкая" до "Дорогожичи" было частично блокировано.