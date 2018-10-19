На Полтавщине связанные с Кивой молодчики выплеснули на журналиста Гнапа ведро нечистот

Сегодня, 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями.

Об этом сообщила журналист «Новое время» Кристина Бердинских у себя на Facebook.

По ее словам, Гнапа облили «титушки» из партии Ильи Кивы. Также журналистка отметила, что полицейский стал убегать от нее, когда она хотела написать заявление.

— Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня пройдет сессия облсовета. На ней депутаты будут утверждать выдачу лицензий на газодобычу. На сессию приехал Дмитрий Гнап. Титушки во главе с Сергеем Чередниченко из Соцпартии Ильи Кивы облили Диму ведром дерьма. Ни один сотрудник полиции не сдвинулся места. А сюда нагнали даже полицию особого назначения. Моя попытка написать заявление в полицию, закончилась ничем. Полицейский от меня убегает. Вот вам и ответ, почему продолжают нападать на активистов, - написала Бердинских.

В то же время сам Дмитрий Гнап также сообщил об инциденте у себя на Facebook. По его словам, депутаты закрылись в сессионном зале и «дерибанят газовые месторождения».

— Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать. Не переключайтесь, - написал Дмитрий Гнап.

Стоит отметить, что одним из вопросов на сессии была выдача лицензий на добычу газа компании Ангро инвест, которая связанна с бизнесменом Павлом Фуксом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Напомним, в четверг, 4 октября, в ходе сессии Николаевского городского совета представитель праворадикальной организации облил нечистотами депутата горсовета Елену Киселеву и ее помощницу – его задержала полиция.