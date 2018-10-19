В Николаеве ранним утром горел «Mercedes» – в полиции подозревают поджог

Фото: иллюстрация В Заводском районе Николаева ранним утром 19 октября горел автомобиль «Mercedes Vito».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре автомобиля спасателям в 05:04 сообщили очевидцы пожара. На месте спасатели увидели, что огнем охвачено транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

В 05:20 пожар локализовали, а в 05:35 – ликвидировали. Обстоятельства причины возгорания выясняли сотрудники правоохранительных органов.

От ГСЧС работало восемь человек личного состава и две единицы техники 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Обновлено в 11:40 В полиции в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали, что утром еще владелец не обращался по факту произошедшего, но сведения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас в полиции планируют провести экспертизу для выяснения обстоятельств возгорания автомобиля.

Напомним, что ночью 18 октября в Николаеве сожгли «Lexus».