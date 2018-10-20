На Николаевщине по неустановленным причинам дважды горели гаражи

Фото: иллюстрация из интернета В четверг, 18 октября, в Николаевской области дважды горели гаражи на территории частных домовладений.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 15:10 на пункт связи 18 Государственной пожарно-спасательной части от хозяйки поступил вызов о пожаре на улице Школьной села Богачевка Кривоозерского района. Прибывшие спасатели выяснили, что огнем охвачено перекрытие гаража из деревянных перегородок и шифера, а также предметы домашнего обихода, которые находились внутри.

В 15:55 пожар удалось локализовать, а в 16:32 - ликвидировать его на площади 40 квадратных метров. От ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Во второй раз в 16:40 пожарные из местной пожарной охраны «Гороховское» выехали на тушение пожара по улице Молодежная села Новый Путь Снигиревского района. Они не допустили распространения пламени на расположенный неподалеку жилой дом и в 17:15 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, а в 17:40 - ликвидировали.

Отмечается, что на местах обоих событий работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины пожаров.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели достали из горящего гаража мужчину без сознания.