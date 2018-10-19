В Киеве автобус переехал мужчину, который после драки с травмами лежал на дороге

В Днепровском районе Киева автобус переехал мужчину, который после драки с неизвестным остался лежать на автодороге.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

«В дежурную часть столичной полиции примерно в 5:50 поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о наезде на потерпевшего», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, проведя осмотр места происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, другой фигурант его догнал, сделал подножку и, когда «оппонент» упал, избил его.

«После побоев пострадавший остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус «МАЗ», который совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 35 лет. Врачи констатировали смерть, причину которой будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - часть 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи установят все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.

Напомним, что в Николаеве «маршрутка» насмерть сбила пешехода. Позже директор предприятия МПП «ТФТ» Александр Денисенко, сообщил, что водитель маршрутного такси наехал на уже лежачего на проезжей части человека, который в последствии умер.