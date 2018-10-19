В Полтаве женщина женщина обвинила тренера по гимнастике в избиении палкой своей 8-летней дочери

Фото: иллюстрация из интернета В Полтаве тренера по художественной гимнастике обвинили в избиении палкой 8-летней девочки.

Об этом сообщила подруга матери ребёнка в своём Instagram.

По её словам, инцидент произошёл в среду, 17 октября в КЗ «ДЮСШ 4».

«Анастасия Недилько, дочь моей подруги Юлии, была зверски избита во время тренировки по художественной гимнастике, тренером Беженовой Яной Александровной! Тренер побила 8-ми летнего ребенка палкой! Видео снято мамой девочки, час спустя после тренировки», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина (@ekaterina___41)18 Окт 2018 в 3:35 PDT

Также женщина заявила, что тренер признала свою вину и извинилась перед родителями девочки.

«Тренер признает свою вину, о чем свидетельствует переписка в вайбере с мамой Насти, вот дословно, что она пишет: «Я конечно очень сильно прошу прощения, я не хотела такого. Мне нет оправдания. Я не думала что так произойдет. Простите меня пожалуйста. Я знаю что ни чем я не исправлю. Больше такого не будет.Пожалуйста, скажите адрес. Я хочу к вам подъехать. Лично упасть на колени перед Вами и Настей». То есть можно лупить человечка, а потом просто извиниться...так получается!» - возмутилась она.

В то же время в отделе коммуникации полиции Полтавской области подтвердили, что мать пострадавшей девочки написала заявление.

«По предварительной информации, 8-летняя девочка получила телесные повреждения в одной из спортивных школ города. По факту нанесения телесных повреждений следователем начато уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

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