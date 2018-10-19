В России прогремел взрыв на заводе, изготавливающем пиротехнику – известно о двоих погибших

В пятницу, 19 октября, в городе Гатчина Ленинградской области произошёл взрыв на заводе Авангард.

Об этом сообщают российские СМИ.

Во время взрыва в четырёхэтажном здании завода, который производит пиротехнику, находились люди.

По информации медиков, двое погибло, четверо пострадали и ещё несколько человек находятся под завалами.

Отмечается, что на место происшествия выехали спасательные службы.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.