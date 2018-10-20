На Киевщине автобус «Дизель шоу» столкнулся с грузовиком: сообщают о гибели актрисы Марины Поплавской

Возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп в субботу, 20 октября, столкнулись автобус и грузовик.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В 6:43 автобус «Неоплан», в котором ехали актёры юмористического шоу Дизель шоу, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибла Марина Поплавская. Ещё четверо актёров получили тяжелые травмы.

В отделе коммуникации полиции Киевской области сообщили, что в 5:55 на 28 километре автотрассы Киев-Чоп возле села Мила, по предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров, из которых четверо получили травмы различной степени тяжести - их доставили в больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевщины и медики.По данному факту возбудили уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. Водителя автобуса задержали.

Справка:

«Дизель-шоу» — юмористическое телешоу, выходящее в эфир с 2015 года на украинском телеканале «ICTV». Состав артистов: Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Олег Иваница, Егор Крутоголов, Марина Поплавская, Евгений Сморигин, Максим Нелипа.

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