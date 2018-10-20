В Николаеве дебошир, устроивший два года назад «разборки» на Соборной, врезался в припаркованный «Daewoo»

В субботу, 20 октября, в Николаеве на проспекте Мира, в районе его пересечения с 1-й линией, микроавтобус «Fiat Ducato» врезался в припаркованный на обочине «Daewoo».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам сотрудника патрульной полиции, оба автомобиля ехали в сторону рынка «Колос». Водитель микроавтобуса врезался в борт легковой машины, стоявшей на обочине. В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП заблокировано движение троллейбусов.

За рулём микроавтобуса находился Артём Слободянник, который в 2016 году на Соборной вместе со своим другом Геннадием Симовым устроили «разборки», бросаясь при этом на прохожих и полицейских. На месте ДТП Слободянник вел себя адекватно и осматривал свой поврежденный микроавтобус.

Также на место ДТП приехал депутат горсовета от «Оппоблока» Станислав Мишкур. Депутат говорит, что увидел, что его друг – водитель «Daewoo» попал в ДТП, а потому он решил остановиться и узнать, что случилось.

Напомним, что 19 января 2017 года Слободянника задержали за избиение своей жены на глазах у их ребенка. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил жену и вместе с ребенком выгнал из дома. Также он оскорблял прибывших правоохранителей и грозился их уволить.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика 18+

Ранее сообщалось, что суд признал Слободянника и Симова виновными в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако позже суд отпустил их по амнистии. Ранее Геннадий Симов, который вместе со Слободянником устроил дебош на Соборной, спровоцировал ДТП в центре города.