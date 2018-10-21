Тысячи мигрантов из Гондураса пытались прорваться через мексиканскую границу на пути в США

В пятницу, 19 октября, тысячи мигрантов из Гондураса пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.

Об этом сообщает DW.

На этой неделе в Мексику через Гватемалу из-за высокого уровня бедности и насилия, царящего в Центральной Америке, прибыли тысячи мигрантов из Гондураса.

Мексиканская полиция остановила их от прорыва границы, применив слезоточивый газ. По словам руководителя федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики и заверил, что мигранты не пересекут границу с США, а также заявил, что среди них - много преступников.

«Я должен строго просить Мексику прекратить этот натиск - и если они этого не сделают я могу позвонить нашим американским военным и закрыть южную границу», - написал он в Twitter.

Отмечается, что в операции по задержанию мигрантов из Гондураса на границе приняли участие не менее тысячи правоохранителей. В свою очередь мексиканские власти позволили небольшому количеству людей войти на территорию Мексики - среди них женщины и дети, которые нуждались в медицинской помощи.

Напомним, что ранее журналисты показали, как в США детей нелегальных мигрантов держат в клетках. А 20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждена их родственная связь, или взрослые будут представлять угрозу их безопасности. Во всех других случаях семьи должны содержаться вместе.

Также ранее в США полиция задержала 600 протестующих против миграционной политики Трампа.