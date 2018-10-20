На автодороге Одесса-Рени в ДТП попали пять автомобилей – один человек погиб, еще двоих госпитализировали

В субботу, 20 октября, на автодороге Одесса-Рени вблизи города Теплодар столкнулись пять автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщают в Беляевском отделе полиции в Одесской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Nissan», двигаясь в направлении города Рени, выехал для обгона на встречную полосу и, не успев завершить маневр, зацепил автомобили «Daewoo» и «Cherry», которые двигались навстречу. В результате удара автомобиль «Daewoo» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Honda» и «Toуоta».

От полученных травм 29-летний водитель «Daewoo» погиб на месте, его пассажира и водителя «Honda» доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели помогали достать водителя из автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

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