На автодороге Одесса-Рени в ДТП попали пять автомобилей – один человек погиб, еще двоих госпитализировали

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В субботу, 20 октября, на автодороге Одесса-Рени вблизи города Теплодар столкнулись пять автомобилей.  В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщают в Беляевском отделе полиции в Одесской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Nissan», двигаясь в направлении города Рени, выехал для обгона на встречную полосу и, не успев завершить маневр, зацепил автомобили «Daewoo» и «Cherry», которые двигались навстречу. В результате удара автомобиль «Daewoo» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Honda» и «Toуоta».

От полученных травм 29-летний водитель «Daewoo» погиб на месте, его пассажира и водителя  «Honda» доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели помогали достать водителя из автомобиля. 

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что на Киевщине автобус «Дизель шоу» столкнулся с грузовиком: погибла актриса Марина Поплавская.

Людмила Жерновская

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