Лишенный права водить авто украинец предлагал польским полицейским взятку – ему грозит до 10 лет тюрьмы

В польском городе Ополе задержали украинца, который пытался дать взятку полицейским.

Об этом сообщает Польское радио.

Так, полицейские заметили, что молодой человек за рулём легкового автомобиля, увидев их, попытался скрыть свое лицо солнцезащитным козырьком, а затем пытался спрятаться за рулем.

Когда его задержали, выяснилось, что суд запретил 25-летнему мужчине управлять автомобилями. Тот в свою очередь предложил правоохранителям 100 злотых и 30 евро взятки.

После этого гражданину Украины предъявили обвинение в нарушении судебного запрета и взяточничестве. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше пьяный украинец устроил смертельное ДТП – погибла студентка из Украины.