Фото: иллюстрация из интернета Молодой человек одной из жертв теракта в колледже в Керчи Армен Бадалян пытался покончить с собой, выбросившись из окна.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Так, парень Виктории Демчук - последней погибшей в керченской бойне - ночью после похорон выбросился из окна. На своей странице оставил запись: «Я тебя люблю, навсегда вместе».

Однако молодой человек выжил. В результате падения он сломал позвоночник, был дважды прооперирован и сейчас находится в сознании.

Отмечается, что операции прошли успешно, но пока парень не чувствует рук и ног.

Виктория Демчук

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

Выяснилось, что Путин считает, что причиной произошедшего является глобализация.

В пятницу, 19 октября, в оккупированном Крыму простились с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.