На Львовщине автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовиком – погиб один полицейский, ещё одного госпитализировали

В субботу, 20 октября, на трассе «Тернополь-Львов-Рава-Русская» в селе Мощана Жовковского района столкнулись грузовик и автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и сотрудник Главного управления Национальной полиции Игорь Зинкевич, передаёт 032.ua.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00. В результате столкновения один представительной патрульной полиции погиб, а ещё один находится в тяжелом состоянии.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на автодороге Одесса-Рени в ДТП попали пять автомобилей – один человек погиб, еще двоих госпитализировали.