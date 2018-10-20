На Львовщине автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовиком – погиб один полицейский, ещё одного госпитализировали

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В субботу, 20 октября, на трассе «Тернополь-Львов-Рава-Русская» в селе Мощана Жовковского района столкнулись грузовик и автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и сотрудник Главного управления Национальной полиции Игорь Зинкевич, передаёт 032.ua.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00. В результате столкновения один представительной патрульной полиции погиб, а ещё один находится в тяжелом состоянии. 

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее сообщалось, что на автодороге Одесса-Рени в ДТП попали пять автомобилей – один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

Людмила Жерновская

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