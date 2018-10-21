На Черниговщине уже два дня нет взрывов на складах боеприпасов – 96% территории очищено

В Ичне Черниговской области почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил представитель ГСЧС, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне в субботу во время очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Сообщается, что населенные пункты также полностью очищены.

«Всего загрязнена боеприпасами территория составляет 72 тысячи 395 гектаров, в настоящее время очищено 69 282 гектаров, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению 5-километровой, а иногда и 3-километровой зоны вокруг складов», - говорится в сообщении.

При этом представитель Минобороны констатировал, что на протяжении уже вторые сутки взрывов не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.

Вместе с тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что состоянием на 8:00 21 октября на территории 6 арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области неподалеко от города Ичня во вторник ночью, 9 октября, произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ.

Напомним, Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») взлетело на воздух.