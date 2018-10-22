На Николаевщине горел «ВАЗ» – спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения

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В субботу, 20 октября на открытой территории села Марьяновка Врадиевского района загорелся «ВАЗ 21063».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. 

Информация о возгорании транспортного средства на пункт связи 13 Государственной пожарно-спасательной части поступила в 8:39. На место выехал дежурный караул подразделения. По приезду установлено, что огнем охвачено переднюю часть авто. Спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения. В 9:07 пожар локализовали и полностью ликвидировали в 09:10 на площади 5 квадратных метров.

К тушению привлекалось три человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. Дополнительно на место прибыли сотрудники полиции.

Напомним, что 2 октября в Николаеве дважды горели припаркованные транспортные средства.

Julia Davudenko

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