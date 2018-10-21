Двух подростков, пострадавших в Керчи, доставили в Москву, - решение приняли врачи

В Москву из оккупированного Крыма доставлены двое подростков, пострадавших при взрыве и стрельбе в Керчи.

В научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии поступили две девушки 15-ти и 16-лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Первый канал.

Решение о транспортировке в Москву из симферопольской больницы принял врачебный консилиум.

Вместе с тем, семьям погибших и пострадавших в Керченском техникуме выплатили 26,5 миллионов рублей (около 11,2 миллиона гривен) из резервного фонда.

Об этом российскому изданию "Крыминформ" сообщила подконтрольный Кремлю министр финансов Крыма Ирина Кивик, пишет "Крым. Реалии".

«Мы выплатили 26,5 миллионов из резервного фонда правительства. Сегодня 6,5 миллионов - пострадавшим. Уже выплатили все семьям погибших», - рассказала она.

В то же время пресс-служба российского «министерства образования, науки и молодежи Крыма» сообщила, что подконтрольные Кремлю власти полуострова обещают восстановить здание Керченского политехнического колледжа за счет средств бюджета Крыма.

Напомним, в среду, количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека, в соцсетях публикуют их данные.