Опубликовано полное видео с камер наблюдения в Керченском политехе – от подготовки до стрельбы

В сети появилось полное видео стрельбы в политехническом колледже в Керчи.

Видеоряд опубликован в телеграмм-канале Mash.

На видео восстановлена полная хронология событий. Камеры наблюдения засняли, как студент колледжа Влад Росляков входит в здание с большой сумкой, проходит через охрану и идет по коридору, где встречает еще одного студента. Через некоторое время в колледже начинается перемена и гремит взрыв – с нескольких ракурсов видно, как вылетают окна, стекла, люди, прикрыв головы руками, убегают.

Позже на видео появляется сам Росляков уже с ружьем в руках. Он ходит по коридорам и стреляет во всех, кто попадается у него на пути. Потом заходит в один из классов и стреляет по мониторам.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека, в соцсетях публикуют их данные.