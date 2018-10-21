«Почти сутки были без еды» - на Луганщине шахтеры устроили забастовку прямо под землей

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Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» (Луганская область - ПН) уже третий день бастуют и требуют выдать им зарплату.

Об этом вечером в субботу "Громадському радио" рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, в пятницу на поверхность отказались подняться 33 работника.

«Под землей остаются все, кто остался в пятницу. Профсоюзы организовали им питание и воду. А так они почти сутки были без еды», - сказал Волынец.

Среди требований шахтеров: погасить нынешнюю задолженность по выплатам зарплат, которая составляет около 170 миллионов гривен.

Также шахтеры требуют отставки гендиректора «Лисичанскугля» Валентина Киселева, который, по их словам, несколько недель не появлялся на работе, а предприятием в настоящее время руководит некомпетентный человек.

Напомним, в Луганской области 90 работников шахты «Тошковская» из-за обесточивания были заблокированы под землей почти на шесть часов.

Юлия Акимова

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