На Тайване поезд сошел с рельс – 17 погибших, десятки пострадавших

В воскресенье, 21 октября, на Тайване потерпел крушение поезд, следовавший из Шулинского района в Тайдун, в результате чего погибли минимум 17 человек.

Об этом сообщает BBC.

Поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун. Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек. Всего в поезде находились 310 человек.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками. По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.

Напомним, что на севере Турции сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибли 24 человека.