Фекальный инцидент в горсовете Николаева: Гранатуров считает, что праворадикалы препятствовали депутатской деятельности, но сам к силовикам не обращался

Юрий Гранатуров Глава фракции «Наш Край» в Николаевском горсовете Юрий Гранатуров расценивает действия праворадиковал, которые облили фекалиями главу фракции «БПП» Елену Киселеву во время заседания сессии, как такие, которые препятствую депутатской деятельности.

Об этом заявил в эфире программы «Добрый вечер».

— Действия тех людей, которые устроили омерзительные провокации, считаю не просто недопустимыми, а считаю препятствованием депутатской деятельности, а не мелким хулиганством. Сессию сорвали, чуть было не прекратили возможности бюджета. Вот интересно, городской голова какого-то города, не будем персонифицировать, провел 30-минутную сессию вне здания городского совета и сейчас развивается уголовное дело, а здесь прекратили возможность проведения сессии, воспрепятствовали голосованию за бюджет, за жизненно важные вопросы, а реакция такая – спокойная. Все должны отвечать по заслугам: и те, кто сорвал сессию, и те кто размахивал пистолетом и так далее, - сообщил депутат.

Однако, в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» он сообщил, что соответствующего заявления в правоохранительные органы он не подавал.

— Я высказал свое личное мнение, я не юрист и не работник правоохранительных органов, и не могу устанавливать квалификацию юридическую какому-либо правонарушению. Заявление я не подавал, это было поручено сделать городскому совету. Я высказал свое мнение по тем аналогам, которые знаю, происходят по стране, где препятствуют работе органов местного самоуправления. Тем более это было высказано публично, а согласно действующему законодательству, такие высказывания от человека, который является в данном случае депутатом, если оно высказано в СМИ уже автоматически является сигналом для соответствующей проверки и профессиональной юридической квалификации, - прокомментировал глава фракции «Наш Край».

Также он отметил, что горсовет «должен дать возможность правоохранителям присвоить соответствующую квалификацию этим правонарушениям, отработать и понести его туда куда нужно».

— Если же нас не будет удовлетворять подобные вещи, у нас есть возможность по этому поводу апеллировать в рамках законодательства. Если мы все будем делать на эмоциях, так как это происходило в зале, то мы ничем не будем отличаться от тех людей, которые то и делают, чтобы в нашей стане не было порядка, - подытожил Гранатуров.

Как известно, на сессии горсовета 4 октября к депутатам подбежал один из праворадикалов и пытался облить фекалиями депутата Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Позже потасовка перешла в коридор, где полиция задержала хулиганов, а депутат Ентин начал размахивать пистолетом. После этих событий депутаты так и не смогли в тот день провести сессионное заседание.

Позже в кабинете главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в субботу, 6 октября, прошла встреча между членом праворадикальной организации и депутатом Николаевского горсовета Еленой Киселевой – участник потасовки на сессии горсовета извинился перед Киселевой за свои поступки.

В частности суд отправил на доработку админпротокол на праворадикала, облившего депутата Киселеву фекалиями.