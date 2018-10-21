Число пострадавших в результате теракта в Керчи достигло 73 человек

В результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи число пострадавших выросло до 73 человек.

Обэтом сообщает ТАСС.

«Число госпитализированных в результате взрыва и стрельбы в колледже в крымском городе Керчь выросло до 47 человек, общее число травмированных – 73 человека», – говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы: в крымских больницах остаются пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени. Всех людей в тяжелом состоянии перевезли в Москву.

Напомним, что 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека, в соцсетях публикуют их данные.