В центре Николаева «Chrysler» едва не сбил семью с ребёнком на «зебре», после чего водитель выбежал и избил мужчину

В воскресенье, 21 октября, в Николаеве на улице Адмиральской водитель автомобиля «Chrysler» чуть не сбил семью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого он вышел и избил мужчину, который сделал ему замечание.

Об этом сообщила жительница Николаева в группе Автобыдло Николаев.

По её словам, инцидент произошел около 17:20 - 17:30 на улице Адмиральской.

«Автомобиль «Chrysler Cruiser» #FOT466 едва не сбил семью с двумя детьми ( мужчина, женщина, ребенок 6 лет и коляска), переходившую по пешеходному переходу. Автомобиль двигался по улице Адмиральской от ул. Шнеерсона в сторону ул. Лягина. Семья уже завершала переход, чтобы не угодить под колеса им пришлось всем резко перебежать дорогу. Водитель автомобиля Chrysler вел себя неадекватно, остановился, выбежал из автомобиля и нанес мужчине, переходившему дорогу со своей семьей несколько ударов руками и ногами. Получив физический отпор, нарушитель скрылся», - написала она.

Пострадавшие люди вызвали на место происшествия полицию, которая составила протокол. Они просят людей, которые обладают информацией об автомобиле или его владельце, сообщить об этом.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что мужчина написал заявление на водителя автомобиля, однако не заявлял насчет избиения. Пострадавший потребовал, чтобы по отношению к водителю приняли меры.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель «BMW» чуть не сбил две семьи на «зебре» – выяснилось, что он уже неоднократно привлекался за пьяную езду. Также ранее в Николаеве двое мужчин избили пассажирку и водителя «Daewoo», который сбил пешехода.