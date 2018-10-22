В Николаеве «Mitsubishi» из-за лопнувшего колеса вылетел на бульварную часть проспекта

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Днем в понедельник, 22 октября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Mitsubishi».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Автомобиль ехал по проспекту Центральный со стороны улицы Луначарского в сторону улицы 6-Слободская, однако в районе 9-й Слободской у автомобиля лопнуло переднее колесо, в связи с чем транспортное средство выехало на бульварную часть и его развернуло на 180 градусов.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. В результате ДТП никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».

Напомним, что ранее в Николаеве «BMW» на повороте врезался в бордюр - пострадали два человека.