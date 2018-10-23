В Вознесенске из-за короткого замыкания телевизора в частном доме произошел пожар

В воскресенье, 21 октября, в Вознесенске спасатели ликвидировали пожар в частном доме.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:29 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Космонавтов, о чем спасателям сообщил хозяин. По указанному адресу выехали дежурное отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.Как выяснилось, пожар возник в результате короткого замыкания телевизора и охватил деревянную тумбочку, на которой он стоял.

«В 17:40 пожар был локализован, в 18:02 - ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на дом», - говорится в сообщении.

Всего от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно прибыли сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаеве ранним утром горел «Mercedes» – в полиции подозревают поджог.