На Николаевщине ВАЗ случайно съехал на пешеходную зону и сбил 16-летнюю девушку

В Николаевской области, в пгт Березнеговатое водитель автомобиля ВАЗ-2016 не справился с управлением автомобиля и сбил 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций патрульной полиции Николаевской области.

Инцидент произошел 20 октября, в 23:50. Сбив пешехода, мужчина сам доставил девушку, которая получила телесные повреждения, в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Николаеве водитель «Chrysler», едва не сбивший семью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, а после напал на пешехода, ранее устроил драку из-за ДТП и избил сотрудника патрульной полиции.