Водитель автобуса, в котором погибла актриса «Дизель шоу», получил домашний арест

Шевченковкий районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя Михаила Манюка, который допустил ДТП, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Об этом сообщило агентство УНН.

Срок действия меры пресечения установлен до 19 декабря 2018 года. Прокуратура просила взять Манюка под стражу.

Напомним, ДТП, в котором погибла Марина Поплавская, произошло утром 20 октября на подъезде к Киеву, возле села Милая. Автобус «Неоплан», где ехали актеры, столкнулся с грузовым автомобилем. Актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы, остальные были доставлены в Киев без повреждений.

Напомним, стало известно, в каком состоянии находятся николаевские «дизеля» после трагического ДТП.