В Киеве строительный кран, у которого отказали тормоза, протаранил около 18 автомобилей, есть пострадавшие

В Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию об одном пострадавшем.

- Причина аварии устанавливается. Пострадал один человек, который получил незначительные травмы, - сообщила она.

Отметим, по данным Facebook-сообщества «Киев Оперативный», автокран двигался со спуска и протаранил около десятка автомобилей. В результате аварии движение перекрыто полностью, и от станции метро «Печерская» в сторону Бессарабского рынка образовалась пробка.

Инцидент произошел около 09:00 возле БЦ Парус. По данным полиции Киева, столкновение спровоцировал автокран КамАЗ с нерабочими тормозами, который на скорости спускался вниз. О неисправности сообщил сам водитель транспортного средства. Полиция проверяет эту версию. По последним данным, в результате ДТП пострадали 18 легковых автомобилей и грузовик, передает Страна.

Один из автомобилей в результате столкновения оказался на капоте другой машины. На асфальте видны пятна крови, на месте работала скорая помощь. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились три человека, двум из них помощь предоставили на месте, без госпитализации.

Позже было опубликовано видео самого момента ДТП.

Напомним, в Киеве иномарка на скорости врезалась в столб – погибли два человека, еще четверо пострадали.