В центре Николаева столкнулись кроссовер и троллейбус

В Николаеве 23 октября на пересечении улиц Большая Морская и Лягина столкнулись кроссовер «Honda Pilot» и троллейбус, следовавший по маршруту №9.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Honda» ехала по улице Лягина, а троллейбус двигался по Большой Морской, которая в данном случае является главной дорогой. В результате ДТП никто не пострадал – ни женщина с мужчиной из «Honda», ни пассажиры троллейбуса. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Peugeot» выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с «ГАЗелью».