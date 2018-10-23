Песок с пляжа Коблево временно вывезли для строительства забора – Николаевская ОГА намерена проверить законность этих действий

На Николаевщине, в Коблево временно вывезли песок, чтоб провести строительные работы.

Об этом сообщается на сайте Koblevo.News.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео, на которых видно, как с пляжа базы отдыха «Черноморец» в Коблево выезжает груженный песком КамАЗ, а ему на смену заезжает следующий.

В издании отмечают, что территория, где проводятся работы, по договору долгосрочной аренды находится в собственности частного предприятия «ААС». За комментариями редакция обратилась к Валентину Гуртовому, председателю Березанского райсовета, который также несколько дней назад побывал на пляже.

«Я видел дня три-четыре назад, как база «Черноморец» начала строить забор. Они копали траншеи…», – сказал Гуртовой.

В свою очередь директор базы отдыха «Черноморец» Александр Ильченко отметил, что данные работы проводит строительная бригада базы, в частности осуществляют установку забора. Ильченко утверждает, что песок на время установки отгружен на отдельную площадку, после окончания работ будет возвращен на прежнее место.

По предварительной информации во время первой полицейским были предоставлены все имеющиеся разрешения на проведения работ.

В то же время, в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации сообщили, что руководство ОГА направило письма в Государственную экологическую инспекцию в Николаевской области, областное управление Государственной архитектурно-строительную инспекцию, а также в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря с просьбой провести проверку и принять меры реагирования согласно требованиям действующего законодательства.

Напомним, на Житомирщине спецназ полиции задержал группу рейдеров, которые пытались захватить государственный гранитный карьер.