«Были пьяные и начали прыгать»: В Риме фанаты российского ЦСКА обрушили эскалатор в метро, пострадали десятки человек

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Более тридцати болельщиков российского клуба ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на станции метро «Repubblica» в центре Рима.

Об этом сообщают росСМИ со ссылокй на посольство РФ в Италии, передает «Лига.Новости».

- Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения, - сказал представитель дипмиссии. 

Издание «La Repubblica» пишет, что в тяжелом состоянии находятся пять человек, один пострадавший лишился ноги. По словам представителя римской полиции, сейчас людей отправили в медицинские учреждения города.

По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.

Станция метро «Repubblica», расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион закрыта после происшествия.

Напомним, в России ЦСКА раздаст своим болельщикам «медали за взятие Берлина».

Также ранее сообщалось, что фаны московского ЦСКА раздели и избили школьницу после чего подожгли ей волосы.

Роман Свиридов

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