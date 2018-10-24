«Были пьяные и начали прыгать»: В Риме фанаты российского ЦСКА обрушили эскалатор в метро, пострадали десятки человек

Более тридцати болельщиков российского клуба ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на станции метро «Repubblica» в центре Рима.

Об этом сообщают росСМИ со ссылокй на посольство РФ в Италии, передает «Лига.Новости».

- Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения, - сказал представитель дипмиссии.

Издание «La Repubblica» пишет, что в тяжелом состоянии находятся пять человек, один пострадавший лишился ноги. По словам представителя римской полиции, сейчас людей отправили в медицинские учреждения города.

По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.

Станция метро «Repubblica», расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион закрыта после происшествия.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 октября 2018 г.

Напомним, в России ЦСКА раздаст своим болельщикам «медали за взятие Берлина».

Также ранее сообщалось, что фаны московского ЦСКА раздели и избили школьницу после чего подожгли ей волосы.