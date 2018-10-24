Паркет николаевского спорткомплекса «Надежда» из-за ремонта крыши заливает водой

В спортивном комплексе «Надежда» из-за дождя вода течёт прямо в баскетбольный зал.

Об этом сообщил Нико-Баскет.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон.

Так, баскетбольный клуб опубликовал видео, на котором видно, что спортсменам приходится тренироваться практически под дождём. В это время на поле уборщики собирают воду.

Отметим, что согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «ГОЛДЕН-БУД» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.