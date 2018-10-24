В Одессе во время рассмотрения резонансного дела возле Апелляционного суда произошла потасовка, пострадали полицейские

Возле здания Апелляционного суда города Одессы во время рассмотрения резонансного дела произошла потасовка, в результате происшествия пострадали полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщает «Думская», речь идет об обжаловании меры пресечения в отношении руководителя организации «Народный щит правосудия» Анатолия Мельниченко, задержанного по подозрению в вымогательстве. После потасовки заседание по делу руководителя «Народного щита правосудия» перенесли.

В частности, к зданию суда явились две противоборствующие группы. Лидером одной из них был бизнесмен Роман Купер. В результате пострадали полицейские, в сторону которых один из участников конфликта распылил газ. Правонарушитель доставлен в отдел полиции для принятия решения.

В полиции сообщили, что предварительная правовая квалификация - ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») и 296 ч. 4 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в центре Одессы 11 октября правоохранители задержали руководителя организации «Народный щит правосудия» Анатолия Мельниченко. По словам лидера «Ради громадської безпеки» Марка Гордиенко, Мельниченко инкриминируют вымогательство.

Напомним, в одесской больнице «группа поддержки» подозреваемого в нападении на активиста подралась со спецназом полиции, есть задержанные.