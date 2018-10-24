В США прислали посылки с бомбами Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, в Белый дом и в офис редакции CNN

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Фото: иллюстрация из интернета
В почте, отправленной в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, нашли взрывное устройство. 

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на The New York Times.

Подозрительную посылку обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется. Аналогичное взрывное устройство прислали и в офис Барака Обамы.

Помимо этого, взрывное устройство отправили по почте в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили, проводится эвакуация.

Также бомба была отправлена в Белый дом. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Напомним, что в США миллиардера Джорджа Сороса хотели взорвать в собственном доме - ему тоже прислали бомбу в посылке. 

Ранее сообщалось, что  николаевец притащил в СБУ подозрительную коробку с механизмом внутри – ему показалось, что это «бомба».

Людмила Жерновская

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