В США прислали посылки с бомбами Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, в Белый дом и в офис редакции CNN

Фото: иллюстрация из интернета В почте, отправленной в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, нашли взрывное устройство.

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на The New York Times.

Подозрительную посылку обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется. Аналогичное взрывное устройство прислали и в офис Барака Обамы.

Помимо этого, взрывное устройство отправили по почте в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили, проводится эвакуация.

Также бомба была отправлена в Белый дом. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Напомним, что в США миллиардера Джорджа Сороса хотели взорвать в собственном доме - ему тоже прислали бомбу в посылке.

Ранее сообщалось, что николаевец притащил в СБУ подозрительную коробку с механизмом внутри – ему показалось, что это «бомба».