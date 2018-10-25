В Николаеве пьяный водитель «Chrysler» въехал в «Daewoo Lanos»

В Николаеве в среду, 24 октября, на пересечении улицы Молодогвардейская и проспекта Богоявленский столкнулись «Chrysler» и «Daewoo Lanos».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, автомобили двигались по проспекту Богоявленскому в сторону автовокзала. Водитель «Daewoo Lanos» в левой полосе начал торможение для поворота на улицу Молодогвардейскую. После того как он остановился, из-за несоблюдения интервал-дистанции, в бампер въехал «Chrysler».

Отмечается, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения и он отказался от прохождения теста на драгере на месте. Инспекторы составили на него протоколы по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») и статье 130 («Отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения») КУоАП.

По информации 0512, предварительно мужчина уснул за рулём.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный мужчина посадил за руль авто свою девушку и она снесла забор и скамейку.