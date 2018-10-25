«Показывал деньги и просил досчитать до ста»: Жительница Южноукраинска заявила, что в подъезде к её дочери приставал мужчина

Жительница Южноукраинска заявила, что к её ребёнку в подъезде приставал мужчина.

Видео с камер наблюдения она опубликовала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошёл в среду, 24 октября, около 13:00 в 5-м микрорайоне, когда её дочка возвращалась из школы.

«Он обнимал её за колени, задавал глупые вопросы, показывал ей деньги, просил что то прочитать на деньгах и ещё просил посчитать ее до 100. Ребенок очень испугался и успела убежать домой, а мужик спокойно вышел себе с подъезда. На видео не очень хорошо видно лицо мужика и все происходящие, но может кто то видел похожий типаж», - написала она.

На видео видно, как девочка за мужчиной заходит в подъезд, после чего он исчезает из поля зрения. Видно, как она стоит у лифта, а через какое-то время отшатывается от него и начинает подниматься по лестнице. Спустя несколько секунд этот же мужчина выходит со стороны лифта и уходит из подъезда.

В комментариях одна из женщин написала, что этот мужчина летом держал у себя на руках её ребёнка и она написала на него заявление.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по произошедшему вчера инциденту ещё никто не писал заявление. Однако, в связи с публикациями в СМИ, правоохранители внесли информацию в единый учет и будут проверять её.

Стоит отметить, что в августе в Южноукраинске родители писали в соцсетях о мужчине 55-65 лет, который приставал к детям и садил их к себе на колени. Тогда никто из них не написал заявление в полицию.