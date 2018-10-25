Нардеп Мусий в эфире телеканала устроил драку с главой организации, занимающейся проблемами ВИЧ-инфицированных

Депутат Верховной Рады Олег Мусий подрался с главой «Всеукраинской сети ЛЖВ» Дмитрием Шерембеем в эфире телеканала «Прямой».

В ходе дискуссии Мусий обозвал Шерембея «известным лгуном», а его организацию - классическим примером «грантоедской организации», которая «пилит деньги». После этого Шерембей подошел к нему и плеснул водой. Завязалась серьезная драка, и чтобы разнять драчунов, понадобились усилия трех человек.

Мусий затем сказал, что он депутат и его нельзя трогать.

- Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала Прямой, который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает, - сказал он и попросил отреагировать «спецслужбы и Генеральную прокуратуру».

Отметим, что депутат Мусий был министром здравоохранения в 2014 году.

Напомним, ранее нардепы Шахов и Мосийчук подрались в прямом эфире - последний очутился в нокдауне.

Справка:

Всеукраинская сеть ЛЖВ - пациентская организация в Украине. Сеть создана и работает для ВИЧ-инфицированных людей, а также пациентов с туберкулезом, гепатитами и представителями ключевых пострадавших групп населения. Организация заявляет, что работает над тем, чтобы остановить эпидемию ВИЧ/СПИДа, гепатита и туберкулеза в Украине.