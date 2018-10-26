На Николаевщине из-за перегрузки электросети горела квартира

В четверг, 25 октября, в Арбузинском районе Николаевщины из-за перегрузки электросети горела квартира.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:20 хозяйки квартиры на улице Молодёжной села Арбузы сообщила спасателям, что на втором этаже двухэтажного дома произошел пожар.

Прибывшее дежурное отделение 6 Государственной пожарно-спасательной части выяснило, что пожар возник в одной из комнат за перегрузки электросети (одновременное подключение к удлинителю нескольких мощных бытовых приборов). В результате в помещении и подъезде дома образовалось плотное задымление.

Уже в 10:32 пожарные локализовали пожар, а в 10:42 - ликвидировали его на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске из-за короткого замыкания телевизора в частном доме произошел пожар.